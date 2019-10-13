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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Выпуск новостей за 15:00: Переговоры с МВФ. Корабль США в Черном море

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 15:00 – из-за дела "ПриватБанка" переговоры с Международным валютным фондом приостановлены. Об этом сообщила глава Нацбанка Екатерина Рожкова. Боевой эсминец США зашел в Черное море. В американском флоте заверили, что судно прибыло с целью продемонстрировать свободу судоходства в Черноморском регионе.

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      В Нидерландах хакер взломал сайт и получил данные пользователей сексуслуг. Поэтому 250 тысяч аккаунтов могут стать товаром на черном рынке.

      В Киеве группа мужчин избила 23-летнего парня. Медики констатировали смерть мальчика. Оказалось, что он – уроженец Ровненской области.

      В Кропивницком женился Роман Мокряк – один из 24 моряков, которых в 2018 году Россия захватила у побережья Крыма.

      Субсидия по-новому: как будут выплачивать и кто может потерять.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости США Приватбанк Водный транспорт МВФ Выпуск новостей
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