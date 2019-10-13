Выпуск новостей за 15:00: Переговоры с МВФ. Корабль США в Черном море

В выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 15:00 – из-за дела "ПриватБанка" переговоры с Международным валютным фондом приостановлены. Об этом сообщила глава Нацбанка Екатерина Рожкова. Боевой эсминец США зашел в Черное море. В американском флоте заверили, что судно прибыло с целью продемонстрировать свободу судоходства в Черноморском регионе.

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