Выпуск новостей за 15:00: Переговоры с МВФ. Корабль США в Черном море
В выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 15:00 – из-за дела "ПриватБанка" переговоры с Международным валютным фондом приостановлены. Об этом сообщила глава Нацбанка Екатерина Рожкова. Боевой эсминец США зашел в Черное море. В американском флоте заверили, что судно прибыло с целью продемонстрировать свободу судоходства в Черноморском регионе.
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