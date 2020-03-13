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      Выпуск новостей за 16:00: Первая смерть от коронавируса в Украине. Чрезвычайный режим в Раде

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 16:00 – в Украине от коронавируса умерла 71-летняя женщина из Радомышля, у которой накануне подтвердили диагноз. Она вернулась из Польши еще 1 марта. За это время успела принять гостей и сходила в церковь. Особый режим допуска введут в Верховной Раде. На следующей неделе в украинский парламент будут пускать после того, как померяют температуру.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Выпуск новостей
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