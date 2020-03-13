Выпуск новостей за 16:00: Первая смерть от коронавируса в Украине. Чрезвычайный режим в Раде

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 16:00 – в Украине от коронавируса умерла 71-летняя женщина из Радомышля, у которой накануне подтвердили диагноз. Она вернулась из Польши еще 1 марта. За это время успела принять гостей и сходила в церковь. Особый режим допуска введут в Верховной Раде. На следующей неделе в украинский парламент будут пускать после того, как померяют температуру.

Читайте также: Ночью на словенской границе пограничники завернули 2 автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. Оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, в результате обстрелов один военный получил ранения. Еще 3 новых подозрения на коронавирус обнаружили во Львовской, Черновицкой и Запорожской областях.