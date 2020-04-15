Выпуск новостей за 16:00: Тройная зарплата для медиков. Первый случай COVID-19 в СИЗО
В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 16:00 – Кабмин согласовал дополнительные выплаты тем врачам, которые вовлечены в противодействие коронавирусу. Доплаты профинансируют за счет медицинской субвенции, которую уже перечислили в регионы. COVID-19 в Черновицком следственном изоляторе заболела женщина, которую еще 27 марта туда доставили. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Также в выпуске:
У народного депутата Вадима Новинского подтвердили COVID-19.
С завтрашнего дня на въездах в Киев всем пассажирам и водителям, которые направляются в столицу, будут измерять температуру и проверять личные вещи.
Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить, открытого огня уже нет. Но до сих пор тлеет древесина и пеньки. Их пожарные и продолжают заливать водой.
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