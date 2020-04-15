Випуск новин за 16:00: Потрійна зарплата для медиків. Перший випадок COVID-19 у СІЗО

У випуску новин за 15 квітня станом на 16:00 – Кабмін погодив додаткові виплати тим лікарям, які залучені до протидії коронавірусу. Доплати профінансують коштом медичної субвенції, яку вже перерахували в регіони. На COVID-19 у Чернівецькому слідчому ізоляторі захворіла жінка, яку ще 27 березня туди доставили. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Також у випуску:

У народного депутата Вадима Новинського підтвердили COVID-19.

Від завтра на в'їздах до Києва усім пасажирам та водіям, які прямують до столиці, вимірюватимуть температуру та перевірятимуть особисті речі.

Пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити, відкритого вогню уже немає. Але досі тліє деревина та пеньки. Їх пожежники і продовжують заливати водою.