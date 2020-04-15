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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Випуск новин за 16:00: Потрійна зарплата для медиків. Перший випадок COVID-19 у СІЗО

      Випуск новин -

      У випуску новин за 15 квітня станом на 16:00 – Кабмін погодив додаткові виплати тим лікарям, які залучені до протидії коронавірусу. Доплати профінансують коштом медичної субвенції, яку вже перерахували в регіони. На COVID-19 у Чернівецькому слідчому ізоляторі захворіла жінка, яку ще 27 березня туди доставили. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

      Також у випуску:

      У народного депутата Вадима Новинського підтвердили COVID-19. 

      Від завтра на в'їздах до Києва усім пасажирам та водіям, які прямують до столиці, вимірюватимуть температуру та перевірятимуть особисті речі. 

      Пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити, відкритого вогню уже немає. Але досі тліє деревина та пеньки. Їх пожежники і продовжують заливати водою.

      Теги: СІЗО Випуск новин
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