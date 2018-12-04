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      Выпуск новостей за 16:00: Заседание следственной комиссии в Киеве. Заявление НАТО о действиях РФ

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 16:00 – в Киеве проходит очередное заседание Временной следственной комиссии, по делу убийства Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. В НАТО заявили, что увеличат военное присутствие в Черном море и будут следить за действиями России: если в 2017 году корабли Альянса мониторили ситуацию 80 дней, то в этом году – 4 месяца.

      Также в выпуске:

      Четверо человек погибли в результате столкновений во время протестов во Франции.

      Украина готовит иск в Международный суд ООН относительно российской агрессии в Керченском проливе.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Екатерина Гандзюк Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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