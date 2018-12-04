Выпуск новостей за 16:00: Заседание следственной комиссии в Киеве. Заявление НАТО о действиях РФ

В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 16:00 – в Киеве проходит очередное заседание Временной следственной комиссии, по делу убийства Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. В НАТО заявили, что увеличат военное присутствие в Черном море и будут следить за действиями России: если в 2017 году корабли Альянса мониторили ситуацию 80 дней, то в этом году – 4 месяца.

Также в выпуске: Четверо человек погибли в результате столкновений во время протестов во Франции. Украина готовит иск в Международный суд ООН относительно российской агрессии в Керченском проливе.