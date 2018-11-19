18:10
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Выпуск новостей за 16: 00: Забастовки против подорожания проезда в Херсоне. Задержание рыбаков

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 16:00 – в Херсоне бастуют и перевозчики, и пассажиры: одни требуют повышения цен на проезд в маршрутках, другие – просят оставить старый тариф. В Азовском море снова задержали катер с украинскими рыбаками. Лодку перехватили в районе Ейской косы и доставили в порт Ейска, в Краснодарском крае России.

      Также в выпуске:

      Регламентный комитет парламента рассматривает представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности нардепа Березкина.

      Рассмотрение дела Януковича отложили из-за его госпитализации.

      Член Компартии Владимир Бидевка возглавил парламент Донецкой квазиреспублики.

      Теги: Водный транспорт Новости Херсона Цены Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      сегодня , 18:00 Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      Інна Жолобович 3699
      Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      сегодня , 17:35 Россия и ТОП-5 экономик мира: мечтать не вредно
      Злой Одессит 250
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      сегодня , 15:14 УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      Блог Соцмережі 1182
      Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      сегодня , 14:00 Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      Тетяна Мартинюк 158
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Итоговый выпуск новостей 6 апреля по состоянию на 21:00
       6 апреля 2016 , 22:00
      Выпуск новостей за 13:00 Новости с фронта. Декларация Порошенко
       31 марта , 13:46
      Выпуск новостей 17 декабря по состоянию на 14:00
       17 декабря 2014 , 14:55
      Выпуск новостей за 11:00: Годовщина Революции достоинства. Митинг в Чехии
       18 ноября , 12:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук