Выпуск новостей за 16: 00: Забастовки против подорожания проезда в Херсоне. Задержание рыбаков
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 16:00 – в Херсоне бастуют и перевозчики, и пассажиры: одни требуют повышения цен на проезд в маршрутках, другие – просят оставить старый тариф. В Азовском море снова задержали катер с украинскими рыбаками. Лодку перехватили в районе Ейской косы и доставили в порт Ейска, в Краснодарском крае России.
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Источник: 24 канал
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