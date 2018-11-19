Выпуск новостей за 16: 00: Забастовки против подорожания проезда в Херсоне. Задержание рыбаков

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 16:00 – в Херсоне бастуют и перевозчики, и пассажиры: одни требуют повышения цен на проезд в маршрутках, другие – просят оставить старый тариф. В Азовском море снова задержали катер с украинскими рыбаками. Лодку перехватили в районе Ейской косы и доставили в порт Ейска, в Краснодарском крае России.

Также в выпуске: Регламентный комитет парламента рассматривает представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности нардепа Березкина. Рассмотрение дела Януковича отложили из-за его госпитализации. Член Компартии Владимир Бидевка возглавил парламент Донецкой квазиреспублики.