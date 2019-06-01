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      Выпуск новостей за 17:00: Праздник для детей в "Охматдете". Популярные в мире украинские хиты

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 июня, по состоянию на 17:00 – в Киеве фокусники, клоуны, ходулисты и аниматоры подарили улыбку детям во всех отделениях больницы "Охматдет". Инициатороми стал благотворительный фонд "Таблеточки" специально ко дню защиты детей. Украинские хиты не только разрывают YouTube, но и заграничные чарты.

      Также в выпуске:

      В Харькове три года подряд День защиты детей отмечают флэшмобом.

      Между тем враг на Востоке сосредотачивает военную технику возле мирным кварталов городов и поселков Донбасса.

      В столице сотни людей вышли на акцию, чтобы напомнить, что Россия до сих пор силой удерживает украинцев в своих тюрьмах.

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      Теги: Дети и несовершеннолетние благотворительность ОХМАТДЕТ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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