Выпуск новостей за 17:00: Призыв ПАСЕ к России в отношении Сенцова. Встреча Трампа и Путина

Выпуск новостей за 17:00: Призыв ПАСЕ к России в отношении Сенцова. Встреча Трампа и ПутинаВыпуск новостей 19 Читати новину українською
В выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 17:00 – ПАСЕ призвала Россию немедленно освободить Олега Сенцова и других пленников Кремля. Соответствующую резолюцию подписали 77 членов Ассамблеи. Встреча Трампа и Путина состоится в Финляндии, в городе Хельсинки, 16 июля. Дату и место переговоров на высшем уровне подтвердили как в Белом Доме, так и в Кремле.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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