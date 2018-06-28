Випуск новин за 17:00: Заклик ПАРЄ до Росії щодо Сенцова. Зустріч Трампа і Путіна

Випуск новин за 17:00: Заклик ПАРЄ до Росії щодо Сенцова. Зустріч Трампа і ПутінаВипуск новин 16
У випуску новин за 28 червня станом на 17:00 – ПАРЄ закликала Росію негайно звільнити Олега Сенцова та інших бранців Кремля. Відповідну резолюцію підписали 77 членів Асамблеї. Зустріч відбудеться у Фінляндії у місті Гельсінки 16 липня. Дату і місце переговорів на найвищому рівні підтвердили як у Білому Домі, так і у Кремлі.
Також у випуску:
Що відбувається з поїздками Денісової та Москалькової.
Чи змінити Порошенко Конституцію України.
Що відомо про землі Холодницького.
Джерело: 24 канал
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