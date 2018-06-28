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Випуск новин за 17:00: Заклик ПАРЄ до Росії щодо Сенцова. Зустріч Трампа і Путіна

Випуск новин 16

У випуску новин за 28 червня станом на 17:00 – ПАРЄ закликала Росію негайно звільнити Олега Сенцова та інших бранців Кремля. Відповідну резолюцію підписали 77 членів Асамблеї. Зустріч відбудеться у Фінляндії у місті Гельсінки 16 липня. Дату і місце переговорів на найвищому рівні підтвердили як у Білому Домі, так і у Кремлі.

Також у випуску:

Що відбувається з поїздками Денісової та Москалькової.

Чи змінити Порошенко Конституцію України.

Що відомо про землі Холодницького.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Олег Сенцов ПАРЄ заручники Українці в полоні РФ Випуск новин
Джерело: 24 канал
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