Выпуск новостей за 17:00: Россия стягивает технику в Крым. Продолжение саммита G-20

В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 17:00 – Россия стягивает технику в оккупированный Крым. На опубликованных в сети фото видно, что техника в аэропорту "Бельбек", в том числе 24 самолета и около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники. Продолжается второй день саммита G-20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе, где встретились мировые лидеры.

Также в выпуске: Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на второй день работы. С 1 марта пенсии должны вырасти на 20%. До сих пор нет информации о местонахождении незаконно арестованных моряков.