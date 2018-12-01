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      Выпуск новостей за 17:00: Россия стягивает технику в Крым. Продолжение саммита G-20

      Выпуск новостей 81 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 17:00 – Россия стягивает технику в оккупированный Крым. На опубликованных в сети фото видно, что техника в аэропорту "Бельбек", в том числе 24 самолета и около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники. Продолжается второй день саммита G-20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе, где встретились мировые лидеры.

      Также в выпуске:

      Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на второй день работы.

      С 1 марта пенсии должны вырасти на 20%.

      До сих пор нет информации о местонахождении незаконно арестованных моряков.

      Теги: Новости России Выпуск новостей Новости Крыма G20
      Источник: 24 канал
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