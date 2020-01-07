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      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      Выпуск новостей за 17:00: Заявление Ирана относительно Пентагона. Компенсация от IKEA

      Выпуск новостей 60 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 17:00 – парламент Ирана признал Пентагон террористами. Отныне таковыми будут считать всех членов американского Минобороны, а также тех, кто причастен к гибели командующего элитного подразделения "Аль Кудс" Касима Сулеймани. Компания IKEA заплатит 46 миллионов долларов семье мальчика, погибшего от падения комода.

      Также в выпуске:

      В одном из общежитий Одессы прогремел взрыв, в результате которого пострадали трое людей.

      На оккупированной Луганщине обнаружили более двух десятков единиц "Градов".

      В давке на похоронах командира элитного иранского подразделения Аль-Кудс Касима Сулеймани погибли 35 человек.

      В Киеве полицейские поставили на колени активистов за вопрос "Чей Крым". Эпизод произошел во время встречи с российским блогером Александрой Митрошиной, которая посещала оккупированный полуостров.

       

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      Теги: Иран Новости США Конфликт между США и Ираном Выпуск новостей IKEA Пентагон Убийство Сулеймани
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