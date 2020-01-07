Выпуск новостей за 17:00: Заявление Ирана относительно Пентагона. Компенсация от IKEA

В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 17:00 – парламент Ирана признал Пентагон террористами. Отныне таковыми будут считать всех членов американского Минобороны, а также тех, кто причастен к гибели командующего элитного подразделения "Аль Кудс" Касима Сулеймани. Компания IKEA заплатит 46 миллионов долларов семье мальчика, погибшего от падения комода.

Также в выпуске: В одном из общежитий Одессы прогремел взрыв, в результате которого пострадали трое людей. На оккупированной Луганщине обнаружили более двух десятков единиц "Градов". В давке на похоронах командира элитного иранского подразделения Аль-Кудс Касима Сулеймани погибли 35 человек. В Киеве полицейские поставили на колени активистов за вопрос "Чей Крым". Эпизод произошел во время встречи с российским блогером Александрой Митрошиной, которая посещала оккупированный полуостров.