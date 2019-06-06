Выпуск новостей за 18:00: Кучма про план на Донбассе. Празднование Дня журналиста в Украине

В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 18:00 – представитель в трехсторонней группе в Минске Леонид Кучма сообщил, что украинская армия на Донбассе должна прекратить огонь. Такое заявление вызвало бурную реакцию в украинской армии. В Украине День журналиста является официальным праздником, который назначил президентским указом еще Леонид Кучма.

Также в выпуске: "Оппозиционная платформа – За жизнь" обнародовала свой избирательный состав.

Источник: 24 канал