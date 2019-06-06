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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 18:00: Кучма про план на Донбасі. Святкування Дня журналіста в Україні

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 червня станом на 18:00 – представник в тристоронній групі у Мінську Леонід Кучма повідомив, що українська армія на Донбасі має припинити вогонь у відповідь. Така заява викликала бурхливу реакцію в українській армії. В Україні День журналіста є офіційним святом, яке призначив президентським указом ще Леонід Кучма.

      Також у випуску:

      "Опозиційна платформа – За життя" оприлюднила свій виборчий склад.

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      Теги: Леонід Кучма Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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