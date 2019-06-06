Випуск новин за 18:00: Кучма про план на Донбасі. Святкування Дня журналіста в Україні
У випуску новин за 6 червня станом на 18:00 – представник в тристоронній групі у Мінську Леонід Кучма повідомив, що українська армія на Донбасі має припинити вогонь у відповідь. Така заява викликала бурхливу реакцію в українській армії. В Україні День журналіста є офіційним святом, яке призначив президентським указом ще Леонід Кучма.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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