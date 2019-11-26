Выпуск новостей за 18:00: Обращение ГБР в ГПУ относительно Федины. Хватит ли газа зимой
В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 18:00 – обращение с просьбой снять депутатскую неприкосновенность с Софии Федины из-за угрозы президенту направило ГБР в ГПУ. Александр Нарбут, президент Киевского института энергетических исследований, рассказал, хватит ли Украине газа зимой.
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