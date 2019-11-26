Выпуск новостей за 18:00: Обращение ГБР в ГПУ относительно Федины. Хватит ли газа зимой

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 18:00 – обращение с просьбой снять депутатскую неприкосновенность с Софии Федины из-за угрозы президенту направило ГБР в ГПУ. Александр Нарбут, президент Киевского института энергетических исследований, рассказал, хватит ли Украине газа зимой.

Также в выпуске: Украинскому режиссеру Олегу Сенцову в Европейском парламенте наконец вручили премию за свободу мысли имени Сахарова. Высший антикоррупционный суд должен избрать меру пресечения Андрею Садовому.