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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      Выпуск новостей за 18:00: Обращение ГБР в ГПУ относительно Федины. Хватит ли газа зимой

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      В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 18:00 – обращение с просьбой снять депутатскую неприкосновенность с Софии Федины из-за угрозы президенту направило ГБР в ГПУ. Александр Нарбут, президент Киевского института энергетических исследований, рассказал, хватит ли Украине газа зимой.

      Также в выпуске:

      Украинскому режиссеру Олегу Сенцову в Европейском парламенте наконец вручили премию за свободу мысли имени Сахарова.

      Высший антикоррупционный суд должен избрать меру пресечения Андрею Садовому.

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      Теги: Газ София Федина Выпуск новостей
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