Выпуск новостей за 18:00 Примеры эвакуации из Уханя за рубежом. Украинские события в мировых СМИ

В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 18:00 – местные жители за границей не волнуются из-за коронавируса. Эвакуированные из Уханя придерживаются всех правил безопасности. О том, как "гостеприимные" украинцы встречают своих земляков уже слагают легенды за рубежом. Многие не верят, что подобное протестующие могли делать в трезвом состоянии и предполагают, что они были пьяны.

Также в выпуске: Появилось видео, как живут люди, которые находятся в обсервации в Новых Санжарах.