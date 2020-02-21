Випуск новин за 18:00: Приклади евакуації з Уханя за кордоном. Українські події у світових ЗМІ

У випуску новин за 21 лютого станом на 18:00 – місцеві жителі за кордоном не хвилюються через коронавірус. Люди, які були евакуйовані з Уханя, дотримуються усіх правил безпеки. Про те, як "гостинні" українці зустрічають своїх земляків вже складають легенди за кордоном. Багато хто не вірить, що подібне протестувальники могли робити в тверезому стані і припускають, що вони були п'яні.

Також у випуску: Зявилося відео, як живуть люди, які перебувають в обсервації в Нових Санжарах.