Выпуск новостей за 18:00: Решение суда по иску Насирова. Мораторий на продажу земли
В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 18:00 – Шевченковский суд Киева не удовлетворил иск экс-главы ГФС Романа Насирова против врача Максима Соколова. Политик обвинил медика в разглашении врачебной тайны и требовал компенсации. Вероятно, что 20 декабря нардепы продолжат действие моратория на продажу земли. Из-за президентских и парламентских выборов вопрос не урегулируют и в 2019 году
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Источник: 24 канал
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