Выпуск новостей за 18:00: Решение суда по иску Насирова. Мораторий на продажу земли

В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 18:00 – Шевченковский суд Киева не удовлетворил иск экс-главы ГФС Романа Насирова против врача Максима Соколова. Политик обвинил медика в разглашении врачебной тайны и требовал компенсации. Вероятно, что 20 декабря нардепы продолжат действие моратория на продажу земли. Из-за президентских и парламентских выборов вопрос не урегулируют и в 2019 году

Также в выпуске: Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал ОБСЕ и корабли НАТО присоединиться к проходу через Керченский пролив. Россия в очередной раз отказалась забирать своих граждан из Украины: к концу 2018 года обмена пленными не будет. Митрополит Симеон покинул Московский патриархат.