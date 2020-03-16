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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ
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      Выпуск новостей за 18:00: Состояние больного коронавирусом украинца. Суровый карантин в Украине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 18:00 – анализы пациента, у которого первого подтвердили коронавирус, дали отрицательный результат. Завтра Украина переходит на суровый карантин из-за коронавируса. В городах закрываются фитнес-клубы, заведения общепита, торговые центры. За исключением продуктовых, хозяйственных магазинов и аптек.

      Также в выпуске:

      В Черновицкой области подтвердили заражение коронавирусом еще у двух человек. Теперь общее количество случаев в Украине выросло до 5.

      Владимир Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса.

      Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации сказал, сколько в столице тестов на коронавирус и кто решает, кому их делать.

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      Теги: Выпуск новостей
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