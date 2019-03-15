Выпуск новостей за 19:00: Коррупция в украинской оборонке. Условие для уменьшения цены на газ

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 19:00 – цены на газ для населения не вырастут ,но при условии, если Правительство и "Нафтогаз" смогут договориться с Международным валютным фондом. Хищения в оборонке окружением Порошенко уже успели наречь "Свинарчукгейтом". Однако, эксперты говорят, что это лишь часть того, как власть наживается во время войны.

Также в выпуске: Более 1200 томов дела налоговиков экс-главы Минсдоха Александра Клименко направили в суд.