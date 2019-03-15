Випуск новин за 19:00: Корупція в українській оборонці. Умова для зменшення ціни на газ

У випуску новин за 15 березня станом на 19:00 – ціни на газ для населення не зростуть ,але за умови, якщо Уряд та "Нафтогаз" зможуть домовитися з Міжнародним валютним фондом. Розкрадання в оборонці оточенням Порошенка вже встигли наректи "Свинарчукгейтом". Однак, експерти кажуть, що це лише частина того, як влада наживається під час війни.

Також у випуску: Понад 1200 томів справи податківців екс-очільника Мінздоху Олександра Клименка направили до суду.