Випуск новин за 19:00: Корупція в українській оборонці. Умова для зменшення ціни на газ
У випуску новин за 15 березня станом на 19:00 – ціни на газ для населення не зростуть ,але за умови, якщо Уряд та "Нафтогаз" зможуть домовитися з Міжнародним валютним фондом. Розкрадання в оборонці оточенням Порошенка вже встигли наректи "Свинарчукгейтом". Однак, експерти кажуть, що це лише частина того, як влада наживається під час війни.
Також у випуску:
Понад 1200 томів справи податківців екс-очільника Мінздоху Олександра Клименка направили до суду.
Джерело: 24 Канал
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