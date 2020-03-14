Выпуск новостей за 19:00: Онлайн-карта распространения коронавируса. Поправки к Конституции РФ

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 19:00 – в Украине заработал сервис мониторинга коронавируса. На онлайн-карте можно проследить в каких городах уже зафиксированы случаи заболевания, где есть подозрения на смертельную болезнь и где случаи не подтвердили. Путин подписал поправки к Конституции, которые обнуляют его президентские сроки.

Также в выпуске: В Украине похоронили первую жертву коронавируса. В Закарпатской области госпитализированы 10 детей с менингококковой инфекцией. Подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк доставят в Украину 16 марта. 14 марта в Украине отмечают День добровольца.