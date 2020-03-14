Выпуск новостей за 19:00: Онлайн-карта распространения коронавируса. Поправки к Конституции РФ
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 19:00 – в Украине заработал сервис мониторинга коронавируса. На онлайн-карте можно проследить в каких городах уже зафиксированы случаи заболевания, где есть подозрения на смертельную болезнь и где случаи не подтвердили. Путин подписал поправки к Конституции, которые обнуляют его президентские сроки.
Также в выпуске:
В Украине похоронили первую жертву коронавируса.
В Закарпатской области госпитализированы 10 детей с менингококковой инфекцией.
Подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк доставят в Украину 16 марта.
14 марта в Украине отмечают День добровольца.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии