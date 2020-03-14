Випуск новин за 19:00: Онлайн-карта поширення коронавірусу. Нові поправки до Конституції РФ

У випуску новин за 14 березня станом на 19:00 – в Україні запрацював сервіс моніторингу коронавірусу. На онлайн-карті можна простежити в яких містах вже зафіксовані випадки захворювання, де є підозри на смертельну недугу і де випадки не підтвердили. Путін підписав поправки до Конституції, які обнуляють його президентські терміни.

Також у випуску: В Україні поховали першу жертву коронавірусу. У Закарпатській області госпіталізували 10 дітей з менінгококовою інфекцією. Підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк доставлять в Україну 16 березня. 14 березня в Україні відзначають День добровольця.