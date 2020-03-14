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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Випуск новин за 19:00: Онлайн-карта поширення коронавірусу. Нові поправки до Конституції РФ

      Випуск новин -

      У випуску новин за 14 березня станом на 19:00 – в Україні запрацював сервіс моніторингу коронавірусу. На онлайн-карті можна простежити в яких містах вже зафіксовані випадки захворювання, де є підозри на смертельну недугу і де випадки не підтвердили. Путін підписав поправки до Конституції, які обнуляють його президентські терміни.

      Також у випуску:

      В Україні поховали першу жертву коронавірусу.

      У Закарпатській області госпіталізували 10 дітей з менінгококовою інфекцією.

      Підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк доставлять в Україну 16 березня.

      14 березня в Україні відзначають День добровольця.

      Коронавірус в Росії: за добу зафіксовано 14 випадків
      сьогодні
      Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Випуск новин
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