Випуск новин за 19:00: Онлайн-карта поширення коронавірусу. Нові поправки до Конституції РФ
У випуску новин за 14 березня станом на 19:00 – в Україні запрацював сервіс моніторингу коронавірусу. На онлайн-карті можна простежити в яких містах вже зафіксовані випадки захворювання, де є підозри на смертельну недугу і де випадки не підтвердили. Путін підписав поправки до Конституції, які обнуляють його президентські терміни.
Також у випуску:
В Україні поховали першу жертву коронавірусу.
У Закарпатській області госпіталізували 10 дітей з менінгококовою інфекцією.
Підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк доставлять в Україну 16 березня.
14 березня в Україні відзначають День добровольця.
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