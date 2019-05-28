Выпуск новостей за 19:00: Подкуп избирателей в Чернигове. Соцсети о визите Зеленского на фронт

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 19:00 – накануне парламентских выборов кандидаты в депутаты в мажоритарных округах заменили традиционное гречкосейство. Отныне избирателей подкупают билетами в аквапарк или бесплатным Wi-Fi. На днях состоялся первый визит Зеленского как президента Украины на передовую. Между тем пользователи соцсетей уже успели высмеять внешний вид главы государства.

Также в выпуске: Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

Источник: 24 канал