Выпуск новостей за 19:00: Подкуп избирателей в Чернигове. Соцсети о визите Зеленского на фронт
В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 19:00 – накануне парламентских выборов кандидаты в депутаты в мажоритарных округах заменили традиционное гречкосейство. Отныне избирателей подкупают билетами в аквапарк или бесплатным Wi-Fi. На днях состоялся первый визит Зеленского как президента Украины на передовую. Между тем пользователи соцсетей уже успели высмеять внешний вид главы государства.
Также в выпуске:
Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.
Источник: 24 канал
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