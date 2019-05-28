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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 19:00: Подкуп избирателей в Чернигове. Соцсети о визите Зеленского на фронт

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 19:00 – накануне парламентских выборов кандидаты в депутаты в мажоритарных округах заменили традиционное гречкосейство. Отныне избирателей подкупают билетами в аквапарк или бесплатным Wi-Fi. На днях состоялся первый визит Зеленского как президента Украины на передовую. Между тем пользователи соцсетей уже успели высмеять внешний вид главы государства.

      Также в выпуске:

      Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

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      Теги: Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Выпуск новостей Война Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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