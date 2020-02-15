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      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
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      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Выпуск новостей за 19:00: Подробности в деле катастрофы МАУ. Версии происхождения коронавируса

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 19:00 – Иран не способен расшифровать черные ящики самолета МАУ, а потому должен их отдать. Министры пяти стран объявили свои требования в адрес иранских властей. Мясо диких животных или биологическое оружие – ученые до сих пор не пришли к согласию о версии происхождения смертельного коронавируса. Однако, эксперты советуют украинцам не паниковать.

      Также в выпуске:

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      Теги: МИД Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Выпуск новостей
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