Выпуск новостей за 19:00: Подробности в деле катастрофы МАУ. Версии происхождения коронавируса
В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 19:00 – Иран не способен расшифровать черные ящики самолета МАУ, а потому должен их отдать. Министры пяти стран объявили свои требования в адрес иранских властей. Мясо диких животных или биологическое оружие – ученые до сих пор не пришли к согласию о версии происхождения смертельного коронавируса. Однако, эксперты советуют украинцам не паниковать.
Также в выпуске:
ФСБ задержала украинское судно в Азовском море.
Двух подозреваемых в убийстве пластического хирурга взяли под стражу.
15 февраля 2020 года Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Горные спасатели нашли туристов, которые потерялись в Карпатах.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии