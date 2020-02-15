Выпуск новостей за 19:00: Подробности в деле катастрофы МАУ. Версии происхождения коронавируса

В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 19:00 – Иран не способен расшифровать черные ящики самолета МАУ, а потому должен их отдать. Министры пяти стран объявили свои требования в адрес иранских властей. Мясо диких животных или биологическое оружие – ученые до сих пор не пришли к согласию о версии происхождения смертельного коронавируса. Однако, эксперты советуют украинцам не паниковать.

Также в выпуске: ФСБ задержала украинское судно в Азовском море. Двух подозреваемых в убийстве пластического хирурга взяли под стражу. 15 февраля 2020 года Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Горные спасатели нашли туристов, которые потерялись в Карпатах.