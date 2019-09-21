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      Выпуск новостей за 19:00: Прослушка в офисе главы ГБР Трубы. Раскол в украинской делегации ПАСЕ

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 19:00 - глава ГБР Роман Труба обнаружил в своем кабинете прослушку, вмонтированную в вентиляционную систему. На следующем заседании ПАСЕ украинская делегация будет не в полном составе. "Слуга народа" будет бойкотировать ассамблею за систематические нарушения ПАСЕ собственных принципов, как говорит глава профильного комитета Богдан Яременко.

      Также в выпуске:

      Олигарх Игорь Коломойский и ведущий Савик Шустер поссорились в прямом эфире.

      Под Одессой в результате жуткой аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек, еще четверо пострадали.

      Украина и США в эпицентре нового скандала из-за разговор Трампа с Зеленским.

      blog_ava
      В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего
      сегодня
      2566
      Теги: ПАСЕ Роман Труба Государственное бюро расследований Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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