Выпуск новостей за 19:00: Прослушка в офисе главы ГБР Трубы. Раскол в украинской делегации ПАСЕ

В выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 19:00 - глава ГБР Роман Труба обнаружил в своем кабинете прослушку, вмонтированную в вентиляционную систему. На следующем заседании ПАСЕ украинская делегация будет не в полном составе. "Слуга народа" будет бойкотировать ассамблею за систематические нарушения ПАСЕ собственных принципов, как говорит глава профильного комитета Богдан Яременко.

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