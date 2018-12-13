Выпуск новостей за 20:00: Провокации перед Объединяющим собором. Траты на предвыборную агитацию

Выпуск новостей за 13 декабря по состоянию на 20:00 – Служба безопасности Украины заявила, что Московский патриархат готовит провокации перед Объединяющим собором новой украинской церкви, который состоится 15 декабря. Общественный деятель Семен Кабакаев заявил, что за суммы, которые тратят на предвыборную рекламу, можно купить танковый батальон.

Также в выпуске: Как в Киеве готовятся к Объединительному собору. Гость студии – общественный деятель Семен Кабакаев.