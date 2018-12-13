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      Выпуск новостей за 20:00: Провокации перед Объединяющим собором. Траты на предвыборную агитацию

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 13 декабря по состоянию на 20:00 – Служба безопасности Украины заявила, что Московский патриархат готовит провокации перед Объединяющим собором новой украинской церкви, который состоится 15 декабря. Общественный деятель Семен Кабакаев заявил, что за суммы, которые тратят на предвыборную рекламу, можно купить танковый батальон.

      Также в выпуске:

      Как в Киеве готовятся к Объединительному собору.

      Гость студии – общественный деятель Семен Кабакаев.

       

      Теги: Единая поместная церковь Выпуск новостей Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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