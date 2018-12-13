Випуск новин за 20:00: Провокації перед Об'єднавчим собором. Витрати на передвиборчу агітацію

Випуск новин за 13 грудня станом на 20:00 – Служба безпеки України заявила, що Московський патріархат готує провокації перед Об'єднавчим собором нової української церкви, який відбудеться 15 грудня. Громадський діяч Семен Кабакаєв заявив, що за суми, які витрачають на передвиборчу рекламу, можна купити танковий батальйон.

Також у випуску: Як у Києві готуються до Об'єднавчого собору. Гість студії – громадський діяч Семен Кабакаєв.