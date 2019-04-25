Выпуск новостей за 20:00: Реакция Зеленского на закон о языке. Путин подписал закон о паспортах

В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 20:00 – Владимир Зеленский заявил, что как только вступит на пост главы государства, то тщательно проанализирует принятый Радой закон о языке. Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий.

Также в выпуске: 25 апреля – исторический день для Украины. Народные депутаты проголосовали за важный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Источник: 24 канал