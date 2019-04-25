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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Выпуск новостей за 20:00: Реакция Зеленского на закон о языке. Путин подписал закон о паспортах

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 20:00 – Владимир Зеленский заявил, что как только вступит на пост главы государства, то тщательно проанализирует принятый Радой закон о языке. Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий.

      Также в выпуске:

      25 апреля – исторический день для Украины. Народные депутаты проголосовали за важный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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      Теги: Владимир Зеленский Владимир Путин Война на Донбассе Украинский язык языковый вопрос Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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