Выпуск новостей за 20:00: Реакция Зеленского на закон о языке. Путин подписал закон о паспортах
В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 20:00 – Владимир Зеленский заявил, что как только вступит на пост главы государства, то тщательно проанализирует принятый Радой закон о языке. Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий.
Также в выпуске:
25 апреля – исторический день для Украины. Народные депутаты проголосовали за важный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Источник: 24 канал
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