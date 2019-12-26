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      Выпуск новостей за 21:00: Покупка противотанковых комплексов из США. Шторм на Филиппинах

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 21:00 – Украина и США заключили новый контракт на поставку современных противотанковых комплексов "Джевелин". Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк. По Филлипинах ударил мощный тайфун Фанфон. Непогода уже унесла жизни по меньшей мере 20 человек.

      Также в выпуске:

      Сотни активистов собрались сегодня под судом в Харькове, где рассматривали дело трех обвиняемых в подрыве мирного шествия в 2015 году, в годовщину Революции Достоинства.

      Высший совет правосудия против Центра противодействия коррупции, а именно хочет правовой оценки действий общественной организации и, собственно, ее руководителя – Виталия Шабунина.

      Ряд сетей АЗС продолжает снижать цены на бензин и дизельное топливо.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      сегодня
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      Теги: Филиппины Новости США Выпуск новостей
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