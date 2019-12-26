Выпуск новостей за 21:00: Покупка противотанковых комплексов из США. Шторм на Филиппинах

В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 21:00 – Украина и США заключили новый контракт на поставку современных противотанковых комплексов "Джевелин". Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк. По Филлипинах ударил мощный тайфун Фанфон. Непогода уже унесла жизни по меньшей мере 20 человек.

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