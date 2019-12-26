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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 21:00: Купівля протитанкових комплексів зі США. Смертельний шторм на Філіппінах

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 грудня станом на 21:00 – Україна і США уклали новий контракт на постачання сучасних протитанкових комплексів "Джевелін". Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк. По Філліпінах ударив потужний тайфун Фанфон. Негода вже забрала життя щонайменше 20 людей.

      Також у випуску:

      Сотні активістів зібрались сьогодні під судом у Харкові, де розглядали справу трьох обвинувачених у підриві мирної ходи у 2015 році, на річницю Революції Гідності.

      Вища рада правосуддя проти Центру протидії корупції, а саме хоче правової оцінки дій громадської організації та, власне, її керівника – Віталія Шабуніна.

      Низка мереж АЗС продовжує знижувати ціни на бензин і дизельне пальне.

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      Теги: Випуск новин Новини США Філіппіни
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