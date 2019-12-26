Випуск новин за 21:00: Купівля протитанкових комплексів зі США. Смертельний шторм на Філіппінах

У випуску новин за 26 грудня станом на 21:00 – Україна і США уклали новий контракт на постачання сучасних протитанкових комплексів "Джевелін". Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк. По Філліпінах ударив потужний тайфун Фанфон. Негода вже забрала життя щонайменше 20 людей.

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