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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      Выпуск новостей за 9:00: Президентские выборы в Украине. Избирательные участки за рубежом

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 9:00 – Украина выбирает президента второй раз за время войны на Востоке и впервые с рекордом в 39 кандидатов. Но самый длинный со времен независимости бюллетень – почти метр. Более шести тысяч украинцев будут голосовать за границей. Первыми пошли на избирательные участки и уже совершили волеизъявление в Австралии.

      Также в выпуске:

      Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал.

      Украина перешла на летнее время.

      Россия имеет три сценария вмешательства в президентские выборы в Украине.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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