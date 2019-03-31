Выпуск новостей за 9:00: Президентские выборы в Украине. Избирательные участки за рубежом
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 9:00 – Украина выбирает президента второй раз за время войны на Востоке и впервые с рекордом в 39 кандидатов. Но самый длинный со времен независимости бюллетень – почти метр. Более шести тысяч украинцев будут голосовать за границей. Первыми пошли на избирательные участки и уже совершили волеизъявление в Австралии.
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Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал.
Украина перешла на летнее время.
Россия имеет три сценария вмешательства в президентские выборы в Украине.
Источник: 24 канал
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