Выпуск новостей за 9:00: Президентские выборы в Украине. Избирательные участки за рубежом

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 9:00 – Украина выбирает президента второй раз за время войны на Востоке и впервые с рекордом в 39 кандидатов. Но самый длинный со времен независимости бюллетень – почти метр. Более шести тысяч украинцев будут голосовать за границей. Первыми пошли на избирательные участки и уже совершили волеизъявление в Австралии.

Также в выпуске: Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал. Украина перешла на летнее время. Россия имеет три сценария вмешательства в президентские выборы в Украине.

Источник: 24 канал