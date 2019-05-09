Выпуск новостей за 9: 00: чествование погибших во Второй мировой войне. Потери на фронте

В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 9:00 – В Украине в "Первую минуту мира" почтили погибших во Второй мировой войне. Уже традиционно в столичном музее истории Украины запылал вечный огонь. Враг неустанно бьет из минометов и стрелкового оружия почти по всей линии фронта. Один боец погиб, а четверо ранены.

Также в выпуске: Военные на передовой будут получать больше выплат. В Одессе неизвестные подожгли цветы и таблички возле дома профсоюзов. Скандал в детском саду в Запорожье.

Источник: 24 канал