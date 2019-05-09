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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 9: 00: чествование погибших во Второй мировой войне. Потери на фронте

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 9:00 – В Украине в "Первую минуту мира" почтили погибших во Второй мировой войне. Уже традиционно в столичном музее истории Украины запылал вечный огонь. Враг неустанно бьет из минометов и стрелкового оружия почти по всей линии фронта. Один боец погиб, а четверо ранены.

      Также в выпуске:

      Военные на передовой будут получать больше выплат.

      В Одессе неизвестные подожгли цветы и таблички возле дома профсоюзов.

      Скандал в детском саду в Запорожье.

      blog_ava
      День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной
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      Теги: День Победы 9 мая Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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