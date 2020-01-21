10:32
21 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Историческая правда Путина. Не "Вечерний Ургант", а "Вечерний Кирилл"
      Вєсті Кремля
      21:42, 20 января
      Вести.UA: Религиозная община Тимошенко. Новый метод общения Кивы
      Вєсті.UA
      19:39, 20 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Выпуск новостей за 9: 00: самоубийство в УГО. Скандал с тризубом в Британии

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 9:00 – в Киеве у здания Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны, который находился на дежурстве. Великобритания сожалеет о том, что внесла украинский тризуб в полицейское пособие с экстримистскими символами.

      Также в выпуске:

      Суд отправил в психбольницу псевдоминера Алексея Белько. Мужчина в сентябре 2019 года угрожал взорвать одну из основных киевских переправ – мост Метро.

      Испанию накрыл мощный смертельный шторм. Непогода унесла жизни по меньшей мере трех человек.

      Едва ли не все силовые ведомства в течение вчерашнего дня проводили обыски у Игоря Павловского в деле убийства Екатерины Гандзюк. Его подозревают в создании организованной преступной группы, которая действовала на Херсонщине.

      Гороскоп на 21 января для всех знаков зодиака
      сегодня
      1560
      Теги: Самоубийство Великобритания Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:00 Успіху фінських шкіл: у чому секрет?
      Ціна держави 59
      сегодня , 09:37 Судьба Кабмина: почему Гончарук остался и что ждет правительство
      Інна Жолобович 185
      20 января , 17:13 Виды каминов для дома: обзор современных элемента интерьера
      476
      20 января , 14:00 Как подготовиться к отпуску в экзотической стране
      96
      сегодня , 08:40 Призов до армії: що змінилося
      Дмитро Снєгирьов 498
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук