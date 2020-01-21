Выпуск новостей за 9: 00: самоубийство в УГО. Скандал с тризубом в Британии

В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 9:00 – в Киеве у здания Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны, который находился на дежурстве. Великобритания сожалеет о том, что внесла украинский тризуб в полицейское пособие с экстримистскими символами.

Также в выпуске: Суд отправил в психбольницу псевдоминера Алексея Белько. Мужчина в сентябре 2019 года угрожал взорвать одну из основных киевских переправ – мост Метро. Испанию накрыл мощный смертельный шторм. Непогода унесла жизни по меньшей мере трех человек. Едва ли не все силовые ведомства в течение вчерашнего дня проводили обыски у Игоря Павловского в деле убийства Екатерины Гандзюк. Его подозревают в создании организованной преступной группы, которая действовала на Херсонщине.