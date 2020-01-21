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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      Випуск новин за 9:00: Самогубство в УДО. Скандал з тризубом у Британії

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 січня станом на 9:00 – у Києві у будівлі Центральної виборчої комісії застрелився співробітник Управління державної охорони, що перебував на чергуванні. Велика Британія шкодує через те, що внесла український тризуб до поліцейського посібника із екстримістськими символами.

      Також у випуску:

      Суд відправив до психлікарні псевдомінера Олексія Белько. Чоловік у вересні 2019 року погрожував підірвати одну з основних київських переправ – міст Метро.

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      Ледь не всі силові відомства протягом учорашнього дня проводили обшуки в Ігоря Павловського у справі вбивства Катерини Гандзюк. Його підозрюють у створенні організованої злочинної групи, яка діяла на Херсонщині.

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      Теги: Велика Британія Випуск новин Самогубство
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