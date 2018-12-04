Выпуск за 12:00: Позиция ЕС и США в отношении агрессии России. Результат по делу Гандзюк

В выпуске за 4 декабря по состоянию на 12:00 – ЕС и США намерена разработать общую позицию относительно давления на РФ из-за ее агрессии. Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что Вашингтон ждет от европейских союзников больше усилий в противостоянии России. Генпрокурор Юрий Луценко заверил, что следствие установило заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк

Также в выпуске: Россия не признает украинских моряков военнопленными и нарушает Женевскую конвенцию. Суд отпустил экс-руководителя ГФС Мирослава Продана на поруки. Четыре человека погибли в результате столкновений во время протестов во Франции.