Выпуск за 12:00: Позиция ЕС и США в отношении агрессии России. Результат по делу Гандзюк
В выпуске за 4 декабря по состоянию на 12:00 – ЕС и США намерена разработать общую позицию относительно давления на РФ из-за ее агрессии. Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что Вашингтон ждет от европейских союзников больше усилий в противостоянии России. Генпрокурор Юрий Луценко заверил, что следствие установило заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк
Также в выпуске:
Россия не признает украинских моряков военнопленными и нарушает Женевскую конвенцию.
Суд отпустил экс-руководителя ГФС Мирослава Продана на поруки.
Четыре человека погибли в результате столкновений во время протестов во Франции.
Источник: 24 канал
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