Выступление Януковича на суде в Украине: как это будет происходить

Президент-беглец Виктор Янукович заявил о намерении выступить в Оболонском райсуде Киева, где слушают дело о его госизмене. Правда, это будет происходить в режиме видеоконференции. Кроме того, политик хочет, чтобы рядом находился его украинский адвокат. Однако для этого нужно пройти определенные юридические процедуры в России.

Накануне появилась информация, что бывший украинский президент Виктор Янукович намерен присутствовать на заседании в Оболонском райсуде Киева, где слушается дело о его госизмене. Впоследствии адвокат политика Александр Байдык отметил, что имелось в виду выступление в режиме видеоконференции.

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23 октября во время очередного заседания в Оболонском райсуде еще один защитник Януковича Александр Горошинский объяснил юридические нюансы этого, пишет "Украинская правда".

Встречался с Виктором Януковичем в России. Клиент письменно уведомил суд, что он желает принять участие в заседании путем видеоконференцсвязи, однако с возможной правовой помощью защитника, который должен находиться с Виктором Януковичем. Согласно законодательству России, для того, чтобы он мог на ее территории оказывать правовую помощь Януковичу, он должен пройти соответствующую процедуру. А именно зарегистрироваться в реестре иностранных адвокатов, и только при таких условиях адвокат может оказывать помощь клиенту,

– добавил он.

По его словам, соответствующий пакет документов для регистрации в качестве иностранного адвоката он подал в российский Минюст 18 октября, и что "процедура по внесению в реестр продолжается".

Следовательно, юрист попросил отложить рассмотрение производства о государственной измене Януковича до момента прохождения соответствующей регистрации его в качестве иностранного адвоката в России. Как рассказал Горошинский, рассмотрение документов обычно длится 1 месяц.

Напомним, Украина подала свои документы относительно апелляционного обжалования в английский Апелляционный суд. Апелляция будет рассматриваться английским Апелляционным судом в январе 2018 года. 29 марта Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 миллиарда долларов. 14 сентября стало известно, что Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины на вердикт по делу о долге Киева перед Москвой.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года. Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.