Выступление Зеленского произвело фурор из-за щедрых предложений инвесторам, – нардеп из Давоса

Выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало восторг у многих слушателей. Участники форума начали интересоваться, истинным ли является заявление президента Украины по предложению для инвесторов.

Об этом 24 каналу рассказала нардеп от "Голоса" Кира Рудык. Она также сейчас находится в Давосе.

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Нардеп подчеркнула: все что связано с Украиной – сейчас является очень интересным. По ее словам, выступление Владимира Зеленского произвело фурор.

"Все в большом восторге. Я со своей стороны могу сказать, что сегодня он, наверное, впервые сказал те вещи, которые мы от него ожидали. На моей памяти, он впервые открыто сказал о России как о агрессоре, который ведет с нами войну", – сказала Рудык.

Он впервые призвал инвесторов в Украину и выразил те условия, которые мы готовы им предоставить: это первые пять лет без налогов, если сумма инвестиций превышает 10 миллионов. Вы себе можете представить: все спрашивают, правда ли это. Все в восторге,

– подчеркнула нардепка.

Рудик добавила, что украинских нардепов в Давосе спрашивают, видели ли они президента, общались ли с ним и стоит ли ожидать щедрые предложения от него.

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Что известно о форуме в ДавосеГлавная миссия Всемирного экономического форума в Давосе – улучшить состояние мира путем привлечения политических лидеров, представителей бизнеса, неправительственных организаций. На форум всегда приезжают одни из самых богатых людей мира и влиятельные политики.



Форум в Давосе 2020 начался 21 января и продлится до 24 января. Впервые в истории экономического форума, именно экологические проблемы заняли место среди пяти крупнейших мировых рисков. Речь идет о климатических катастрофах, потерях биоразнообразия и разрушения наземных и водных экосистем.



В этом году в Давос съехались руководители 53 государств мира – в частности США, Германии и Украины. Также приехали миллиардеры из 36 стран мира – в частности Марк Цукерберг, Джордж Сорос и Билл Гейтс. Также там будут ГенСек ООН, директор МВФ, президент Европейского центробанка и генеральный секретарь НАТО.

Видео: выступление Владимира Зеленского в Давосе