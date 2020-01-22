Виступ Зеленського викликав фурор через щедрі пропозиції інвесторам, – нардепка з Давосу

Виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі викликав захват у багатьох слухачів. Учасники форуму почали цікавитися, чи спражньою є заява президента України щодо пропозиції для інвесторів.

Про це 24 каналу розповіла нардепка від "Голосу" Кіра Рудик. Вона також наразі перебуває у Давосі.

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Нардепка наголосила: все що пов'язане з Україною – зараз є дуже цікавим. За її словами, виступ Володимира Зеленського викликав фурор.

"Всі у величезному захваті. Я зі свого боку можу сказати, що сьогодні він, напевно, вперше сказав ті речі, які ми від нього очікували. На моїй пам'яті, він вперше відкрито сказав про Росію як про агресора, яка веде з нами війну", – сказала Рудик.

Він вперше закликав інвесторів до України і виказав ті умови, які ми готові їм надати: це перші п'ять років без податків, якщо сума інвестицій перевищує 10 мільйонів. Ви собі можете уявити: всі питають, чи це правда. Всі у захваті,

– підкреслила нардепка.

Рудик додала, що українських нардепів у Давосі питають, чи вони бачили президента, чи спілкувалися з ним і чи варто очікувати на щедріші пропозиції від нього.

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Що відомо про форум у ДавосіГоловна місія Всесвітнього економічного форуму в Давосі – покращити стан світу через залучення політичних лідерів, представників бізнесу, неурядових організацій. На форум завжди приїжджають одні з найбагатших людей світу та впливові політики.



Форум у Давосі 2020 почався 21 січня і триватиме до 24 січня. Вперше за історію економічного форуму, саме екологічні проблеми посіли місце серед п'яти найбільших світових ризиків. Йдеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних та водних екосистем.



Цьогоріч у Давос з’їхалися керівники 53 держав світу – зокрема США, Німеччини та України. Також приїхали мільярдери з 36 країн світу – зокрема Марк Цукерберг, Джордж Сорос та Білл Гейтс. Також там будуть там ГенСек ООН, директорка МФВ, президент європейського ЦентроБанку та генеральний секретар НАТО.

Відео: виступ Володимира Зеленського у Давосі