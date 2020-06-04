Детали подкупа в размере 5 миллионов гривен в обмен на назначение на должность директора "Одесского припортового завода" – в эфире "Что это было" с Евгенией Моторевской и Сергеем Лещенко раскрыл глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Также в эфире 24 канала Дмитрий Сенниченко также рассказал про малую и большую приватизацию и теневую экономику в Украине. Больше об этом – читайте дальше.

О взятке в 5 миллионов

Я это сделал (обратился к НАБУ – 24 канал), потому что после моего назначения на председателя Фонда госимущества начался массовый поход ко мне – уважаемых и неуважаемых людей, со словами "давайте встретимся, есть инвесторы, они хотят сделать приватизацию". Я говорю: "Ребята, мы сделали вебсайт privatization.gov.ua, где можно зайти и онлайн посмотреть, что будет приватизировано, когда и так далее", но нет – им надо встретиться.

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И меня это так утомило, честно говоря, и я обратился к НАБУ, потому что предложений было несколько: первая история – это предложить мне взятку, вторая история – нажать публично, что-то публиковать на различных сайтах, и третья – угрозы.

В этой истории было несколько фигурантов. Находится кто-то, кто может со мной говорить с определенным уровнем доверия, или знакомый, или государственный служащий. Он говорит "надо встретиться", а я ему предлагаю телефону это обсудить, а он "нет, надо встретиться", я говорю хорошо и, когда нахожу время, встречаюсь с ним.

При встрече этот человек начинает рассказывать, что у него есть друг, а у него инвестор и так далее. То есть начинается все с такой вроде бы хорошей идеи, а завершается все "а назначь нашего директора, и мы тебе будем платить "откат".

И по делу о назначении директора "Одесского портового завода" мы работали с НАБУ более 2 месяцев. Это было все очень системно задокументировано – 3 фигуранта, один фигурант пошел на сделку со следствием, и ему дали "условно", а 2 основных, я надеюсь, будет справедливо осуждены.

Смотрите видео, как председателю Фонда госимущества предлагали взятку:

Про приватизацию

Мы можем похвастаться, что перевыполнили годовой план поступлений от малой приватизации. Создали электронный супермаркет вместо газеты, которая ранее выпускалась в 500 экземпляров. Сейчас все можно посмотреть онлайн: что и когда приватизируется. Мы даже отвечаем на заказ бизнеса.

Уже реализовано около 200 объектов – это то, где государство не смогло и где ему просто не надо быть собственником. Наприклад, дома отдыха, автобусные станции.

Больше о большой приватизации – читайте по ссылке.

О теневой экономике

По данным НБУ, примерно 30 миллиардов долларов вне банковской системы. Я не говорю обо всех гражданах. Я понимаю, что ситуация сложная и у нас большое расслоение. Однако я бы хотел, чтобы этот средний слой, бизнесмены, знали, что государственные здания можно приобрести на совершенно прозрачном онлайн-аукционе.

Больше про прозрачные онлайн-аукционы – читайте по ссылке.