В Днепре на стадионе "Днепр-Арена" 16 апреля прогремел взрыв. Как сообщали местные СМИ, правоохранители обнаружили на территории спортивного объекта подозрительную коробку и обезвредили ее.

Экстренным службам о подозрительном предмете сообщила охрана спортивного объекта. На место выехали взрывотехники, медики, следователи, спасатели и полиция. К теме В Киеве на станции метро задержали мужчин с боевыми гранатами Что известно о взрыве Специальные службы провели обыск по территории всего стадиона.

В 16 секторе они обнаружили коробку с предположительно часовым механизмом.

Вероятно, он должен был контролировать взрывное устройство.

На камерах видеонаблюдения зафиксировали двух неизвестных, которые оставили этот объект.

На месте работали различные спецслужбы.

Устройство обезвредили путем контролируемого подрыва.

На стадионе в Днепре прогремел взрыв / Фото "Днепр оперативный" Впоследствии силовики сообщили, что это были только учения. Обратите внимание! Во Львовской области недавно также произошел взрыв. 33-летний мужчина подорвался на боеприпасе времен Второй мировой. Он получил серьезные повреждения. Подробнее – по ссылке.