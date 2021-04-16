На "Днепр-Арене" прогремел взрыв: спецслужбы объяснили причины
В Днепре на стадионе "Днепр-Арена" 16 апреля прогремел взрыв. Как сообщали местные СМИ, правоохранители обнаружили на территории спортивного объекта подозрительную коробку и обезвредили ее.
Источник:"Днепр оперативный"
Экстренным службам о подозрительном предмете сообщила охрана спортивного объекта. На место выехали взрывотехники, медики, следователи, спасатели и полиция.
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Что известно о взрыве
- Специальные службы провели обыск по территории всего стадиона.
- В 16 секторе они обнаружили коробку с предположительно часовым механизмом.
- Вероятно, он должен был контролировать взрывное устройство.
- На камерах видеонаблюдения зафиксировали двух неизвестных, которые оставили этот объект.
- На месте работали различные спецслужбы.
- Устройство обезвредили путем контролируемого подрыва.
На стадионе в Днепре прогремел взрыв / Фото "Днепр оперативный"
Впоследствии силовики сообщили, что это были только учения.
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