Россиянам в Крыму будет все жарче: в ГУР прокомментировали последствия "хлопка" в Феодосии
Ночью 4 августа в Крыму произошло несколько "хлопков". Один из них – в Феодосии, пострадала нефтебаза. В ГУР отметили, что это была важная цель для поражения, заслуживающая "демилитаризации".
Оккупанты опровергли существенные последствия взрывов в Крыму. Они лишь сообщили, что этой ночью полуостров подвергся атаке 13-ти беспилотников, 10 из которых уничтожили, а остальные три приземлили средствами радиоэлектронной борьбы. Тем временем в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что нефтебаза в Феодосии – не последний сюрприз, ожидающий россиян на оккупированных территориях.
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В Крыму будет все жарче
Юсов заявил, что Феодосийская нефтебаза была важной целью для поражения, поскольку она выполняла роль заправки для кораблей Черноморского флота.
По его словам, она важна так же, как любой другой объект, расположенный на оккупированных территориях, особенно в Крыму, и использованный для поддержки оккупационного корпуса захватчиков: как наземных сил, так и флота.
Все эти цели подлежат демилитаризации. Мы видим их,
– добавил разведчик.
Юсов заверил, что "хлопки" на оккупированных территориях будут продолжаться. Впрочем, на данном этапе давать больше комментариев и деталей по этой теме он не может.
Понятно одно: оккупантам в Крыму будет становиться все жарче и жарче, пообещали в ГУР.
Взрывы в Крыму и Новороссийске: что известно
- Ночью 4 августа взрывы прогремели в оккупированном Крыму – в Феодосии, а также в Новороссийске, расположенном в Краснодарском крае.
- В Феодосии горела нефтебаза. В сеть попало видео, на котором средства российской ПВО напрасно пытаются сбить дроны.
- В Новороссийске тоже было слышно взрывы. Местные жители рассказывают, что вроде бы видели падение дронов в воду. Отмечается, что пострадала военно-морская база. Среди "пострадавших" – военный корабль "Оленегорский горняк".
- В СБУ признали, что атака на десантный корабль – их общая с ВМС операция.
- В ГУР назвали последствия атаки на "Оленегорский горняк" пощечиной для путинского режима.
- В минобороны России отрицали информацию о серьезных последствиях атак. Там заявили, что Крым атаковали 13 дронов, и со всеми ними справились средства ПВО. В Новороссийске, отметили россияне, были сбиты два беспилотника. Разрушений и пострадавших нет, заверили оккупанты и начали одновременно готовить Сочи к возможным встречам с "хлопком ".