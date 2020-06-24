В одной из многоэтажек в Дарницком районе Киева 21 июня произошел взрыв. Настолько сильный, что разрушил несколько этажей. Что сейчас известно и как люди будут жить дальше – 24 каналу рассказали жители пострадавшей многоэтажки.

Дом, по уже хорошо известному из новостей адресу Крушельницкой 1/5, построили в 1996 году. И вплоть до момента взрыва его состояние в муниципальных службах называли удовлетворительным. Что сейчас известно жителям дома – выяснили журналисты 24 канала.

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Что известно о взрыве?

Правоохранители сейчас рассматривают две версии причины взрыва:

взрыв газовоздушной смеси,

подрыв взрывного устройства.

Взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки на месте трагедии не было. Прокуратура города Киева 21 июня открыла уголовное дело из-за взрыва газа в многоэтажке.

Пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий заявил, что компания "Киевгаз" пока не предоставила свои выводы относительно взрыва в доме в Киеве на Позняках.

Жители дома рассказали, что за несколько дней до взрыва приходили газовики и проводили проверки, меняли газовые счетчики. После этого в доме был слышен запах газа.

При этом среди жителей дома слухов о причинах трагедии распространялось значительно больше.

Вместе с тем, опрошенные каналом 24 эксперты объяснили, что замена счетчиков не могла вызвать столь мощный взрыв. Более вероятной является версия о вмешательстве во внутридомовую систему – в саму трубу.

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Однако пока нет результатов экспертизы, все эти версии являются лишь предположениями.

Как помогают жильцам дома?

Пока что жителей подъезда, где произошел взрыв, временно отселили. Кого куда. Первую ночь люди до поздней ночи ждали, пока им позволят взять из своих квартир необходимые вещи, документы и домашних любимцев. Потом – подавляющее большинство разошлись ночевать к друзьям, знакомым и родственникам.

В помещении школы-интерната, расположенной неподалеку на Харьковском шоссе, разместили 56 людей, вместе с эвакуированными домашними животными. Размещали людей так, чтобы они жили семьями. По словам директора заведения, пока каникулы и детей нет, людей готовы разместить вплоть до августа.

Со всеми пострадавшими работают психологи с ГСЧС. Жителям дома, с помощью волонтеров, организовали 3-разовое питание.

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Работникам Укрзализныци, которых в доме живет около сорока, предложили для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре столичного вокзала. Этим предложением воспользовались 11 человек.

В дальнейшем семьям железнодорожников, пострадавших в результате взрыва в жилом доме, Укрзализныця предоставит временное жилье и компенсирует расходы на его аренду.

Постоянным жильем всех пострадавших КГГА и правительство обещают обеспечить к зиме. Планируется, что затраты на это правительство и столичная администрация разделят пополам.

В эфире 24 канала заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко объяснил, что это не будет предоставление жилья сразу. Сначала это будет временно, обеспечиваться при необходимости. И добавил, что часть людей будут ждать, пока отремонтируется дом, если будут проводиться ремонтные работы. Часть – получит новое.

При этом среди жильцов ходят слухи, что владельцы приватизированных квартир не получат никакой помощи и будут покупать новое жилье за свой счет. Однако достоверность их остается сомнительной.

Как люди будут жить дальше?

Жители разрушенного подъезда – будут ждать новое жилье. Повреждения из-за взрыва получили около 40 квартир. Еще 16 – разрушены дотла. Комиссия обследовала дом, однако результатов экспертизы жители еще не видели.

Людям, которые жили в соседних подъездах, вечером 23 июня разрешили вернуться в свои квартиры. Некоторое время у них будут отсутствовать газоснабжение и горячая вода. Долго ли – пока неизвестно. Также по словам жителей, пока что непонятно, будет ли в доме отопление.

Подъезд, где произошел взрыв, решили демонтировать. Он, по словам жителей, был пристроен – сначала в доме было пять подъездов, но впоследствии достроили еще один, тоже на 10 этажей. Между основным домом и достройкой даже видно маленькую щель.

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Спасатели установили специальные укрепляющие конструкции, чтобы не допустить обвал и стабилизировать здание. Под обвалами они нашли тела пятерых погибших. Спасательную операцию завершили днем 23 июня, после чего спасатели сняли оцепление и уехали. Полицейские еще дежурят возле дома, но их количество тоже уменьшилось.



Как уберечься от взрыва газа / Инфографика 24 канала