Утром 21 июня в Киеве произошел взрыв газа в десятиэтажном жилом доме. В результате разрушены несколько этажей. Из-под завалов извлечены тела трех погибших, еще пять человек травмированы. Спасатели работали всю ночь.В настоящее время работы прекратили из-за риска дальнейшего обвала.

На месте трагического инцидента работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Нацполиции, сообщает пресс-служба ГСЧС. Узнайте больше В киевской многоэтажке произошел мощный взрыв, число погибших возросло: последние новости Что известно по состоянию на 7:00 22 июня в завалах нашли 3 погибших, 5 человек травмированы ;

; погибшие – две женщины 1943 и 1974 года и мужчина 1991 года рождения;

судьба 2-х мужчин 1976 и 1967 года остается неизвестной;

спасатели эвакуировали 23 местных жителей и 3 спасли;

на месте взрыва работают психологи, которые оказывают помощь эвакуированным жителям дома;

на 8 этаже спасатели закрепили тросы, чтобы удержать конструкцию и избежать обрушения;

и избежать обрушения; для движения транспорта открыли проспект Григоренко, перекрытой остается стоянка и пострадавший дом вокруг;

утром спасатели временно прекратили работу из-за риска обвала . По информации СМИ, под завалами могут быть еще как минимум два человека ;

. По информации СМИ, ; 45 человек из разрушенного дома провели эту ночь в санатории. В целом для проведения работ привлекли более 460 человек и 70 единиц техники. Как ликвидируют последствия обвала и какова ситуация вокруг дома / Фото 24 канала и ГСЧС Спасатели ликвидируют последствия обрушения дома: смотрите видео Ситуация на 5:00 22 июня: видео Работы на месте обрушения дома: видео Ситуация в самом обрушений дома: видео Ночные спасательные работы: видео Обратите внимание Хвостатые спасатели: как собаки ищут людей под завалами в Киеве – фото, видео Взрыв газа в Киеве: что известно В многоэтажке на улице Крушельницкой в ​​Киев 21 июня произошел мощный взрыв . В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6 и 7 этажей.

. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6 и 7 этажей. Сначала основной причиной в ГСЧС назвали взрыв газа. Впоследствии глава МВД Арсен Аваков не исключил версию взрыва неизвестного взрывного устройства. Ее проверяют.

в ГСЧС назвали взрыв газа. Впоследствии глава МВД Арсен Аваков не исключил версию взрыва неизвестного взрывного устройства. Ее проверяют. Жители дома рассказали, что за несколько дней до взрыва приходили газовики и проводили какие-то проверки . После этого в доме чувствовался запах газа.

и . После этого в доме чувствовался запах газа. Прокуратура Киева уже возбудила уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение установленных требований пожарной безопасности). Впоследствии уголовное производство по статье о нарушении норм пожарной безопасности возбудила полиция Киева.

по статье о нарушении норм пожарной безопасности возбудила полиция Киева. Из-за угрозы дальнейшего обрушения дома его жителей отселили .

. По словам Виталия Кличко, разрушенный дом не будут реконструировать, а разберут .

. Среди пострадавших оказались работники "Укрзализныци".