Взрыв на Позняках: какова ситуация на месте трагедии на данный момент
Утром 21 июня в Киеве произошел взрыв газа в десятиэтажном жилом доме. В результате разрушены несколько этажей. Из-под завалов извлечены тела трех погибших, еще пять человек травмированы. Спасатели работали всю ночь.В настоящее время работы прекратили из-за риска дальнейшего обвала.
На месте трагического инцидента работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Нацполиции, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Что известно по состоянию на 7:00 22 июня
- в завалах нашли 3 погибших, 5 человек травмированы;
- погибшие – две женщины 1943 и 1974 года и мужчина 1991 года рождения;
- судьба 2-х мужчин 1976 и 1967 года остается неизвестной;
- спасатели эвакуировали 23 местных жителей и 3 спасли;
- на месте взрыва работают психологи, которые оказывают помощь эвакуированным жителям дома;
- на 8 этаже спасатели закрепили тросы, чтобы удержать конструкцию и избежать обрушения;
- для движения транспорта открыли проспект Григоренко, перекрытой остается стоянка и пострадавший дом вокруг;
- утром спасатели временно прекратили работу из-за риска обвала. По информации СМИ, под завалами могут быть еще как минимум два человека;
- 45 человек из разрушенного дома провели эту ночь в санатории.
В целом для проведения работ привлекли более 460 человек и 70 единиц техники.
Как ликвидируют последствия обвала и какова ситуация вокруг дома / Фото 24 канала и ГСЧС
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Ситуация на 5:00 22 июня: видео