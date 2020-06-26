Взрыв на Позняках: основная версия следствия о причинах трагедии
Следствие по причинам взрыва на Позняках в Киеве 21 июня продолжается. Никакого подозрения никому не вручали, однако уже сформирована основная версия причины трагедии: вероятное несоблюдение технологии проверки газовых счетчиков "Киевгоргазом".
Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко 25 июня в прямом эфире "Право на власть".
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Основная версия следствия о причинах взрыва на Позняках
По словам Геращенко, подозрений в деле ни одному человеку не вручали. Но уже есть основная версия, по которой работает прокуратура и полиция.
Это проверка соблюдения технологии поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз" (вероятно, речь идет об АТ "Киевгаз" – 24 канал),
– сообщил замминистра.
Он уточнил, что за неделю до взрыва, "который привел к 5 жертвам и огромным проблемам в жизни жильцов дома", сотрудники "Киевгоргаза" осуществляли поверку газовых счетчиков.
Счетчики снимались, заменялись на такие специальные трубочки – называются "байпасы". И, действительно, были сообщения от жителей и свидетелей, что был запах газа,
– подчеркнул Геращенко.
Если будет достаточно оснований считать действия сотрудников "Киевгоргаза" непрофессиональными и неправомерными, то следствием могут быть иски в суд о компенсации всех потерь, которые понесли жители дома и государство.
Взрыв на Позняках в Киеве: основное
- Около 10 утра 21 июня в результате взрыва газа этажи с 5 по 8 в доме на Позняках разрушились.
- Погибли пять человек, трое из которых – члены одной семьи Недашковских. Выжила только дочь Анастасия.
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- Жители дома, в котором произошел взрыв, рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали". После этого в доме пахло газом.
- В доме – 40 квартир. Всех их владельцев власть обещает оперативно обеспечить жильем.