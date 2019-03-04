Wizz Air запустил несколько новых рейсов из Украины

Бюджетный лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air запустил новые рейсы из Украины в Германию, Данию и Латвию.

Отныне авиаперевозчик будет летать в Бремен, Биллунн и Ригу, а также из Львова в Копенгаген, сообщили в пресс-службе Wizz air.

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Первый рейс в Бремен Wizz Air выполнил 1 марта. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам.

2 марта компания запустила перелеты по еще двум направлениям из Киева в Ригу и Биллунн. Авиарейсы Киев-Рига будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

Венгерский лоукостер также начал летать в датский город Биллунн. Город известен тем, здесь расположен детский парк развлечений Legoland. Рейсы будут выполняться во вторник и четверг.

Из Львова в Копенгаген Wizz Air начал выполнять рейсы в воскресенье, будет летать дважды в неделю в среду и воскресенье.

Цены на билеты стартуют от 29,99 евро.

Также в этом месяце авиакомпания разместит четвертый самолет Airbus A320 на киевской базе, что составляет инвестицию свыше 400 миллионов долларов в Украину.

В пресс-службе добавили, что постоянное инвестирование компании в Украине и расширения местной базы в 2019 году будут способствовать созданию новых рабочих мест в авиакомпании с увеличением их количества до 140, а также развития экономики страны, поддерживая более одной тысячи рабочих мест в украинской авиации и туризме.

В общем Wizz Air соединяет Киев с 25 европейскими направлениями, Львов – с 10. Сейчас авиакомпания предлагает 44 маршрута в 13 стран из трех украинских аэропортов Киева, Львова и Харькова.

Отметим, также авиакомпания объявила об открытии рейсов из Киева в Грецию. Лоукостер будет летать в Салоники и Афины. Рейс Киев-Салоники стартует 20 мая и будет выполняться по понедельникам и пятницам. Самолеты авиакомпании из Киева в Афины начнут летать уже 21 мая, перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам.

Чем известен Wizz Air?Wizz Air – это крупнейший лоукост перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира. Во флоте авиакомпании есть 104 самолета Airbus A320 и А321.