18:50
4 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Wizz Air запустил несколько новых рейсов из Украины

      67 Читати новину українською
      Wizz Air запустил новые рейсы из Украины
      Wizz Air запустил новые рейсы из Украины / Фото из открытых источников

      Бюджетный лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air запустил новые рейсы из Украины в Германию, Данию и Латвию.

      Отныне авиаперевозчик будет летать в Бремен, Биллунн и Ригу, а также из Львова в Копенгаген, сообщили в пресс-службе Wizz air.

      Читайте также: Ryanair и Wizzair оштрафованы на миллионы евро за их правила относительно багажа

      Первый рейс в Бремен Wizz Air выполнил 1 марта. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам.

      2 марта компания запустила перелеты по еще двум направлениям из Киева в Ригу и Биллунн. Авиарейсы Киев-Рига будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

      Венгерский лоукостер также начал летать в датский город Биллунн. Город известен тем, здесь расположен детский парк развлечений Legoland. Рейсы будут выполняться во вторник и четверг.

      Из Львова в Копенгаген Wizz Air начал выполнять рейсы в воскресенье, будет летать дважды в неделю в среду и воскресенье.

      Цены на билеты стартуют от 29,99 евро.

      Также в этом месяце авиакомпания разместит четвертый самолет Airbus A320 на киевской базе, что составляет инвестицию свыше 400 миллионов долларов в Украину.

      В пресс-службе добавили, что постоянное инвестирование компании в Украине и расширения местной базы в 2019 году будут способствовать созданию новых рабочих мест в авиакомпании с увеличением их количества до 140, а также развития экономики страны, поддерживая более одной тысячи рабочих мест в украинской авиации и туризме.

      В общем Wizz Air соединяет Киев с 25 европейскими направлениями, Львов – с 10. Сейчас авиакомпания предлагает 44 маршрута в 13 стран из трех украинских аэропортов Киева, Львова и Харькова.

      Отметим, также авиакомпания объявила об открытии рейсов из Киева в Грецию. Лоукостер будет летать в Салоники и Афины. Рейс Киев-Салоники стартует 20 мая и будет выполняться по понедельникам и пятницам. Самолеты авиакомпании из Киева в Афины начнут летать уже 21 мая, перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам.

      Чем известен Wizz Air?Wizz Air – это крупнейший лоукост перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира. Во флоте авиакомпании есть 104 самолета Airbus A320 и А321.

      blog_ava
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      сегодня
      26237
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Львова Путешествия Латвия Дания Wizz Air авиация
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Недвижимость Валентина Наливайченко: что известно о собственности кандидата в президенты
      сегодня , 18:31 Недвижимость Валентина Наливайченко: что известно о собственности кандидата в президенты
      Олена Кандяк 27
      Единый кандидат от демократических сил: что изменится и какие шансы у Гриценко
      сегодня , 18:01 Единый кандидат от демократических сил: что изменится и какие шансы у Гриценко
      Інна Жолобович 214
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      сегодня , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      315
      Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України
      сегодня , 17:00 Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України
      Олексій Чибісов 2412
      Война в Украине не ощутима, более заметны экономический кризис и бедность, – экс-футболист УПЛ
      сегодня , 16:53 Война в Украине не ощутима, более заметны экономический кризис и бедность, – экс-футболист УПЛ
      105
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Что происходит в Одесском СИЗО после жестокого убийства
       21 августа 2017 , 22:27
      Сегодня состоится заседание Комиссии Украина–НАТО
       26 января 2015 , 06:45 1
      Ливерпуль одержал юбилейную победу в чемпионате Англии
       12 августа 2018 , 18:21
      Украина уступила Италии в первом матче домашнего Евро-2018 по мини-футболу
       12 августа 2018 , 21:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук