Xiaomi готовится открыть для себя еще одну страну
Руководство компании Xiaomi признало провал своей идеи выйти на рынок США. Главной причиной провала стало нежелание американских сотовых операторов заключать договоры. Однако корпорация не откажется от своих целей и адаптирует MIUI под американских пользователей.
Об этом сообщает издание GizChina.
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Впервые о желании выйти на американский рынок Xiaomi сообщила весной 2016 года, однако конкретные сроки были озвучены лишь в конце прошлого года. Китайская корпорация пообещала сделать все возможное для того, чтобы уже до конца нынешнего года запустить свою фирменную продукцию в продажу.
Однако старший вице-президент Xiaomi Ван Сян сообщил, что компания понесла свое главное поражение в 2018 году, поскольку ей не удалось выйти на рынок США в этом году. Виной всему стало нежелание американских сотовых операторов заключать договоры. Журналисты узнали, что магазины в Соединенных Штатах обеспокоены слишком низким качеством программного обеспечения и поддержкой.
В итоге, Xiaomi сейчас прилагает все усилия для того, чтобы адаптировать свое ПО под американский рынок. Для этого планируется в несколько раз расширить штат сотрудников, которые будут отвечать за американское подразделение Xiaomi. Именно они будут контролировать совместимость фирменных мобильных устройств с американскими сетями.
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В дополнение к этому, на их плечи лягут все обязанности по локализации сервисов под местные особенности, то есть, проще говоря, прошивка MIUI должна быть локализована на лад США, а не просто англоязычной страны.
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