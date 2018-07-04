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Xiaomi готовится открыть для себя еще одну страну

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Xiaomi готовит смартфоны для пользователей в США
Xiaomi готовит смартфоны для пользователей в США / GizChina

Руководство компании Xiaomi признало провал своей идеи выйти на рынок США. Главной причиной провала стало нежелание американских сотовых операторов заключать договоры. Однако корпорация не откажется от своих целей и адаптирует MIUI под американских пользователей.

Об этом сообщает издание GizChina.

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Впервые о желании выйти на американский рынок Xiaomi сообщила весной 2016 года, однако конкретные сроки были озвучены лишь в конце прошлого года. Китайская корпорация пообещала сделать все возможное для того, чтобы уже до конца нынешнего года запустить свою фирменную продукцию в продажу.

Однако старший вице-президент Xiaomi Ван Сян сообщил, что компания понесла свое главное поражение в 2018 году, поскольку ей не удалось выйти на рынок США в этом году. Виной всему стало нежелание американских сотовых операторов заключать договоры. Журналисты узнали, что магазины в Соединенных Штатах обеспокоены слишком низким качеством программного обеспечения и поддержкой.

В итоге, Xiaomi сейчас прилагает все усилия для того, чтобы адаптировать свое ПО под американский рынок. Для этого планируется в несколько раз расширить штат сотрудников, которые будут отвечать за американское подразделение Xiaomi. Именно они будут контролировать совместимость фирменных мобильных устройств с американскими сетями.

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В дополнение к этому, на их плечи лягут все обязанности по локализации сервисов под местные особенности, то есть, проще говоря, прошивка MIUI должна быть локализована на лад США, а не просто англоязычной страны.

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Теги: Техно Новости США Xiaomi Смартфоны Китай
Источник: 24 Канал
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