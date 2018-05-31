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Xiaomi Mi Band 3 представили официально: новые крутые функции и очень бюджетная цена

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Xiaomi Mi Band 3: характеристики и цена
Xiaomi Mi Band 3: характеристики и цена / Фото из открытых источников

В Китае состоялась закрытая презентация новых продуктов от Xiaomi. Среди прочего представили и долгожданный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3. Одним из главных преимуществ гаджета можно считать его бюджетность, так как стоит он около 26 долларов.

Характеристики Xiaomi Mi Band 3

При этом фитнес-трекер получил функцию, которую не поддерживает ни один из подобных гаджетов, – это модуль NFC. Это дает возможность пользователю Mi Band рассчитываться в магазинах, используя одну или несколько различных платежных систем.

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Кроме того, гаджет оснащен защитой от воды IP68, а также поддержкой телефонных звонков. То есть с помощью Mi Band 3 можно звонить и принимать сообщения. Новинка получила сенсорный OLED-экран.

Xiaomi Mi Band 3
Xiaomi Mi Band 3 имеет защиту от воды IP68

В нижней части устройства размещена кнопка, которая подтверждает выполнение различных действий. Например, с ее помощью можно ответить на звонок.

На этом дисплее может отображаться различная информация, вплоть до текста входящих сообщений.

На одном заряде фитнес-браслет может работать до 20 дней. Также есть поддержка "умного" будильника и функции автомониторинга пульса.

Цена Xiaomi Mi Band 3

Новинка от Xiaomi поступит в продажу в начале июня. Ее стоимость более чем доступна – всего 169 юаней или около 700 гривен. Правда эта модель будет без поддержки NFC. Чтобы купить гаджет с этим модулем, надо будет еще подождать. Сколько будет стоить эта "особая" версия браслета и когда она появится в продаже – пока неизвестно.

Xiaomi Mi Band 3
Xiaomi Mi Band 3 доступен в 3 цветах

Теги: Xiaomi Техно Фитнес-трекер Гаджеты
Источник: 24 Канал
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