Xiaomi Mi Band 3: распаковка и живые фото фитнес-браслета

Вчера, 5 июня, стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3 в Китае. Поэтому журналистам уже удалось получить новенький гаджет: распаковка показана на фото.

Об этом пишет prostotech.com.

Mi Band 3, как и его предшественник, имеет овальную форму, которая крепится к сменному ремешку. Ремешок доступен в нескольких цветах. Гаджет продается в разобранном состоянии, то есть основание не прикреплено к браслету.

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Внешне Mi Band 3 напоминает предшественника

Внешне Mi Band 3: живые фото

Как уже известно, дисплей устройства стал больше. Mi Band 3 имеет 0,78-дюймовый OLED-экран. Также новинка оснащена надежной защитой от воды и пыли. Теперь он может быть погружен на глубину до 50 метров без вреда для устройства.

В комплекте идет зарядное устройство

Весь экран стал сенсорным, при этом кнопка внизу дисплея, как в Mi Band 2, сохранена. Она подтверждает выполнение различных действий. Например, с ее помощью можно ответить на звонок, ведь теперь гаджет может звонить или принимать сообщения.

Mi Band 3 имеет сменный ремешок

Ремешок мало чем отличается от формата Mi Band 2

А вот долгожданной функции NFC фитнес-трекер пока не имеет. Когда поступит в продажу эта "особая" версия браслета пока неизвестно. NFC, добавим, позволяет пользователю рассчитываться в магазинах своим гаджетом, используя одну или несколько различных платежных систем.

Mi Band 3: реальные фото

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