Необычный смартфон Xiaomi Mi Max 3: обзор, характеристики и дата анонса

Одним из самых необычных смартфонов в мире считают Xiaomi Mi Max 2, который представили весной 2017 года. Его главной особенностью является огромный экран и соответственно габариты корпуса. Но не смотря на большие размеры, новинка пользуется популярностью и китайская компания планирует презентовать новый Xiaomi Mi Max 3.

Дизайн и камеры Xiaomi Mi Max 3

Читайте также: Samsung показала Galaxy S10 за год до его официального анонса

По последним данным, смартфон оснастят 6,99-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 2160 х 1080 точек и соотношением сторон 18:9. Эксперты также отмечают, что он сможет различать 16 миллионов цветов. Также экран прикроют защитным стеклом Corning Gorilla Glass третьего поколения. На задней панели Xiaomi уже привычно расположит сканер отпечатков пальцев.

Xiaomi Mi Max 3 не получит лучшую камеру на рынке, однако двойную. Основная камера будет состоять из двух модулей Sony IMX363 и Samsung S5K5E8 на 12 мегапикселей и будет иметь двойную LED-вспышку. Фронтальная камера получает модуль на 5 мегапикселей с светосилой f/2.0. Также камера нового огромного Mi Max 3 получит функцию распознавания лица.

Xiaomi Mi Max 3 получит 6,99-дюймовый дисплей

Новинка получит аккумулятор на 5500 миллиампер часов, несмотря на размеры смартфона трудно сказать, он будет отличаться своей автономностью среди прочих смартфонов. Зарядить гаджет можно будет с помощью кабеля USB Type-C. Также благодаря стеклянной задней крышке Mi Max 3 будет поддерживать беспроводную зарядку по технологии Qi.

Читайте также: Лучшее от Xiaomi: ТОП-3 самые мощные смартфоны

Xiaomi Mi Max 3 можно будет приобрести в двух цветовых решениях: золотом и матовом черном.

Основные характеристики Xiaomi Mi Max 3

Новый смартфон оснастят 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 635 или 660, который будет работать в паре с графическим ускорителем Adreno 512. По информации экспертов Mi Max 3 будет использовать 4 высокопроизводительных ядра Kryo 280 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и четыре энергоэффективных Kryo 280 с частотой до 1,8 ГГц. Также новинка будет иметь 4/6 Гбайта оперативной памяти и 64/128 Гбайт встроенной. Если внутрь хранилища будет маловато, его можно будет расширить с помощью microSD-карты до 256 Гбайт, однако для этого придется пожертвовать одним слотом для SIM-карты.

Сравнение размеров Xiaomi Mi Max 2 и Google Pixel XL

Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, которая спрятана под фирменной оболочкой компании MIUI 9.0.

Также есть небольшая доля вероятности, что аппарат получит модуль NFC для работы с платежной системой Google Pay. Так ли это – пока неизвестно.

Эксперты отмечают, что такие характеристики может получить лишь флагманская версия смартфона, тогда как базовая сможет предложить более слабый процессор и меньший объем постоянной памяти. К сожалению, о начальной версии смартфона нет никакой информации, даже если таковая и увидит мир.

Xiaomi Mi Max 3 презентуют в июле 2018 года

Дата релиза и цена Xiaomi Mi Max 3

По информации председателя Xiaomi Лэя Цзюня, новинку представят в июле этого года, то есть на 2 месяца позже, чем представили предварительную версию смартфона. Это означает, что на создание Xiaomi Mi Max 3 производителю понадобится больше года.

Читайте также: OnePlus представила ограниченную серию смартфонов для поклонников "Мстителей"

За версию смартфона 4/64 Гбайта придется выложить 270 долларов (около 7 060 гривен), версия 6/64 Гбайта будет стоить 302 доллара (около 7 900 гривен), а за топовую версию с 6 Гбайтами оперативки и 128 Гбайтами постоянной флеш-памятью придется заплатить 334 доллара (около 8 730 гривен).

Обзор Xiaomi Mi Max 3 – смотрите видео