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Недорогой кондиционер от Xiaomi, которым можно управлять со смартфона

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Кондиционер от Xiaomi
Кондиционер от Xiaomi / gagadget.com

Компания Xiaomi выпускает на рынок бюджетный кондиционер – Mijia Internet Air Conditioner. Интересно, что управлять устройством можно с помощью смартфона.

Об этом сообщает prostotech.com.

Кондиционер от Xiaomi может охлаждать или нагревать воздух в помещении размером около 21 м2. Информация выводится на встроенный дисплей.

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Mijia Internet Air Conditioner также обладает антимикробным фильтром, который препятствует распространению бактерий в помещении. Причем фильтр легко моется под водой.

Mijia Internet Air Conditioner

Mijia Internet Air Conditioner – один из самых бюджетных кондиционеров

Работает кондиционер довольно тихо.

Ну и конечно большое преимущество этого устройства – его цена. Это один из самых недорогих кондиционеров которым можно управлять со смартфона. Он стоит 300 долларов или 7800 гривен.

Mijia Internet Air Conditioner

Mijia Internet Air Conditioner можно управлять через смартфон

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Теги: Техно Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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