Недорогой кондиционер от Xiaomi, которым можно управлять со смартфона

Компания Xiaomi выпускает на рынок бюджетный кондиционер – Mijia Internet Air Conditioner. Интересно, что управлять устройством можно с помощью смартфона.

Об этом сообщает prostotech.com.

Кондиционер от Xiaomi может охлаждать или нагревать воздух в помещении размером около 21 м2. Информация выводится на встроенный дисплей.

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Mijia Internet Air Conditioner также обладает антимикробным фильтром, который препятствует распространению бактерий в помещении. Причем фильтр легко моется под водой.

Mijia Internet Air Conditioner – один из самых бюджетных кондиционеров

Работает кондиционер довольно тихо.

Ну и конечно большое преимущество этого устройства – его цена. Это один из самых недорогих кондиционеров которым можно управлять со смартфона. Он стоит 300 долларов или 7800 гривен.

Mijia Internet Air Conditioner можно управлять через смартфон

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